Грозный, , 21:28 — REGNUM Российские подразделения взяли под полный контроль линию обороны в Северодонецке (ЛНР), написал 27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

Рамзан Кадыров «Группа российских добровольцев из Чеченской Республики под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Охотник» полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР».

Глава Чечни сообщил, что подразделение уже зачистило от украинских боевиков несколько кварталов города. Под контроль российской стороны взято здание гостиницы, которую бандеровцы подготовили для продолжительной обороны. Так, огневые позиции боевики оборудовали «практически в каждом окне» здания.

Теперь, когда украинские боевики выбиты из здания, «здесь основательно закрепились наши воины», отмечает Кадыров. ВСУ теперь полностью блокированы в городе: все отходы из Северодонецке находятся под контролем ВС РФ.

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