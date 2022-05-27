27 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В ближайшей перспективе главным станет то, как решения Собора УПЦ воспримут в епархиях, которые находятся на территориях, контролируемых Россией, и не поддерживают идею разрыва отношений с Русской православной церковью. И решит ли Московский патриархат предоставить им свою альтернативу, например, вхождение в состав Русской православной церкви.

Станислав Стремидловский, , 21:27 — REGNUM Украинская православная церковь определилась и отвернулась от России. Такое решение было принято сегодня, 27 мая, на созванном Соборе УПЦ. Пунктами 3 и 4 постановления Собора определено: «Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны на Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, которые свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви». Формально слова «автокефалия» не прозвучало. Но учитывая, что Собор «имел соображения о восстановлении мироварения в Украинской православной церкви», готовность пойти на самостоятельное варение мира — это курс на построение автокефальной Церкви. При этом, похоже, УПЦ рассчитывает в новой религиозной конфигурации утвердить себя центром сборки расколотого украинского православия. Так, в пункте 9 постановления Собора говорится:

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особенно обидно от того, что последние действия константинопольского патриарха на Украине, следствием которых стало создание «Православной церкви Украины», лишь усугубили разногласия и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога. Для того, чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо: прекратить силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов Украинской православной церкви, осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в «Уставе Православной церкви Украины», является фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской православной церкви, решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской православной церкви, как и для большинства поместных православных Церквей, является вполне очевидным, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской преемственности епископов».

Киев. Украина Марина Захарова © ИА REGNUM

Иными словами, УПЦ протягивает «братскую руку» ПЦУ, предлагая ей вступить в диалог, из которого исключается Московский патриархат и, что вполне возможно, также Константинопольский патриархат. Пока не вполне понятно, как конкретно видится реализация предложения «решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ». Однако в случае нахождения компромисса с «восстановлением апостольской преемственности епископов» это поможет Православной церкви Украины добиться признания со стороны тех православных Церквей, которые отказывали ей в этом из-за сомнений в каноническом статусе иерархии ПЦУ. Правда, не вполне понятно, что Православная церковь Украины может предоставить Украинской православной церкви взамен. Если только речь не идет о реализации политического проекта, когда руководство двух Церквей будут подталкивать к своего рода объединению, созданию единой украинской православной Церкви. Такая новая Церковь будет претендовать и на то, чтобы выходить за пределы Украины. Шаг к этому Собор УПЦ сделал, заявив о намерении организовывать церковные общины в диаспоре. Что может затронуть и Россию, куда уехали многие граждане Украины, особенно из южных, восточных и центральных областей страны.

Но в ближайшей перспективе главным станет то, как решения Собора УПЦ воспримут в епархиях, которые находятся на территориях, контролируемых Россией, и не поддерживают идею разрыва отношений с Русской православной церковью. И решит ли Московский патриархат предоставить им свою альтернативу, например, вхождение в состав Русской православной церкви.