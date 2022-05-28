Москва, , 00:46 — REGNUM Приговоренный к 11 годам заключения за интервью российским СМИ Ермек Тайчибеков сильно потерял в весе. Об этом 27 мая сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Политзаключенный Ермек Тайчибеков, приговоренный к 11 годам заключения, потерял в весе 45 килорамм. По его словам, пища в заключении очень однообразная и скудная, разваренная, «мёртвая», — сообщил политолог.

По словам эксперта, фактором беспокойства является не столько качество пищи, сколько открытые угрозы сотрудников тюрьмы убить Тайчибекова.

«В свое время начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции г. Алматы Маулен Касымжан требовал расстрелять Ермека Тайчибекова. Поэтому к таким угрозам мы все относимся очень серьезно» — заключил эксперт.

Напомним, что в декабре 2021 года судья Диана Джузбаева Ауэзовского суда г. Алма-Аты приговорила Ермека Тайчибекова к 11 годам заключения.