Токио, 27 мая 2022, 21:03 — REGNUM Студия FromSoftware прервала молчание по поводу того, что в играх серии Dark Souls уже несколько месяцев не работает многопользовательский режим. Об этом 27 мая сообщает журнал PC Gamer.
Журналисты обратили внимание на пост, который на форуме Redit оставил представитель службы поддержки издательской компании Bandai Namco. «В настоящее время мы занимаемся восстановлением онлайн-серверов для серии Dark Souls на ПК», — написал разработчик, добавив, что FromSoftware планирует «постепенно» включать мультиплеер в каждой игре. Он отметил, что студия поделится новостями после того, как решит проблему и поблагодарил геймеров за «терпение и понимание».
Напомним, FromSoftware «временно» отключила серверы Dark Souls: Remastered, Dark Souls 2 и Dark Souls 3 после того, как в играх обнаружили уязвимость. Эксперты выяснили, что из-за неё злоумышленники могли запускать на компьютерах игроков вредоносные программы.
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