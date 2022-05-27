Токио, , 21:03 — REGNUM Студия FromSoftware прервала молчание по поводу того, что в играх серии Dark Souls уже несколько месяцев не работает многопользовательский режим. Об этом 27 мая сообщает журнал PC Gamer.

Dark Souls 3 Скриншот с YouTube

Журналисты обратили внимание на пост, который на форуме Redit оставил представитель службы поддержки издательской компании Bandai Namco. «В настоящее время мы занимаемся восстановлением онлайн-серверов для серии Dark Souls на ПК», — написал разработчик, добавив, что FromSoftware планирует «постепенно» включать мультиплеер в каждой игре. Он отметил, что студия поделится новостями после того, как решит проблему и поблагодарил геймеров за «терпение и понимание».

Напомним, FromSoftware «временно» отключила серверы Dark Souls: Remastered, Dark Souls 2 и Dark Souls 3 после того, как в играх обнаружили уязвимость. Эксперты выяснили, что из-за неё злоумышленники могли запускать на компьютерах игроков вредоносные программы.

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