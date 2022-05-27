Бухарест, 27 мая, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В среду, 1 июня, парламент Румынии проведет свое пленарное заседание в присутствии организованных групп детей. Об этом 27 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

seisdeagosto Бухарест

Согласно официальной информации, в Международный день защиты детей румынский высший законодательный орган откроет свои двери для маленьких граждан, разрешив им наблюдать за процессом работы депутатов в комитетах и комиссиях, а также принимать участие в кулуарном обсуждении законопроектов.

Комментируя эту информацию, глава Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Румынии Марчел Чолаку сказал:

«Именно таким образом мы стараемся привить нашему подрастающему поколению интерес к политической жизни».

Напомним, день открытых дверей для румынских школьников проводится в здании парламента страны с 2007 года.