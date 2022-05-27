27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:31 — REGNUM Информация, согласно которой в апреле 2022 года Азиатский регион впервые обогнал Европу по импорту российский нефти, став крупнейшим покупателем топлива из России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будем сотрудничать с Востоком. Эти страны нас не подводили, в отличие от западных «партнёров», — отметила Алиса К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобный результат стал доказательством существенной переориентации экономики России на Азиатский регион.

«Не зря последние несколько лет Россия делала уклон больше на отношения с Азией! Вот и итог», — отметил Ростислав С.

«Уже давно надо было переходить на азиатский рынок, а не снабжать западных врагов своими ресурсами. Сколько об этом талдычили? Слава Богу, что сейчас одумались», — написал Валерий Ф.

Некоторые комментаторы беспокоятся, что Азия стала покупать у России больше нефти, но цены пока что не разглашаются, и это вызывает подозрения.

«Есть один маленький, но немаловажный аспект: по какой цене покупала Европа и по какой цене покупают Китай с Индией?» — интересуется Рене Д.

Часть людей полагает, что Индия и Китай долгие годы вели себя самым достойным образом — они не стали бы обдирать Россию, предлагая ей унизительные условия сделки.

«Суть не в объёмах прибыли, а во взаимоуважительных отношениях с нашими азиатскими партнёрами. Запад платит большие деньги, но мы от него столько бед натерпелись, что овчинка уже стоит выделки. С Индией и Китаем — другое дело. Платят, наверное, немного, но зато надёжно и долгосрочно. Причём отдают ещё и геополитическими ништяками. Короче, выбор был сделан правильный. Азия — это будущее», — считает Святослав С.

«Экономическую выгоду никто не отменял. Индия и Китай просчитали, что целесообразно нарастить объёмы закупки у России. Пожалуйста! Лишь бы американцы санкциями не прижали!» — указывает Станислав З.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Россия сумела выйти из-под удара западных санкций, сменив рынки сбыта, что сделало экономику нашей страны более стабильной и в целом обезопасило наше государство на мировой арене.

«Вот и ответ, что мы будем делать без Европы. Вообще, по сути, всё превратится в то, что мы будем продавать энергоресурсы с дисконтом в Азию, а Европа будет покупать из Азии нашу же нефть, но уже с наценкой. По сути, в плюсе тут больше всего Азия. Мы же, учитывая, что цены при этом будут высокие, будем всё равно нормально зарабатывать, а вот Европа будет за это всё платить», — поделился своим мнением Иван З.

«Индия, Россия, Китай и Саудовская Аравия, я уверен, совсем скоро изменят мир. Близится конец американскому гегемону, появятся новые полюсы силы, и наступит на планете равновесие», — убеждён Павел Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что западные страны не могли отказаться от российских энергоресурсов, поэтому они продолжают закупать топливо у России, но делают это уже неофициально, в обход своих же санкций.

«Так ведь весь мир продолжает закупать у России нефть, только неофициально, разбавляя и мухлюя в документации, чтобы выдать её за какую-то другую. Поэтому азиатские страны вырвались вперёд только на бумаге, а на деле все те же наши недруги делятся с Россией своими денежками, но уже мимо легальной кассы», — пишет Дмитрий А.

Напомним, 27 мая агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на аналитиков Kpler, согласно которому в апреле 2022 года Азиатский регион впервые обогнал Европу по импорту российский нефти, став крупнейшим покупателем топлива из России.