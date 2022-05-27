Бухарест, , 20:56 — REGNUM По меньшей мере 500 человек были эвакуированы из школы в центре Бухареста из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом 27 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Телефонный терроризм

Отмечается, что в полдень неизвестный позвонил в универсальную службу «112» и заявил о взрывчатке в подвале помещения. На место срочно выехала бригада саперов, а также полицейские и жандармы. Район, где расположено учебное заведение, был перекрыт.

Как выяснилось впоследствии, сообщение оказалось ложным. Ведутся поиски звонившего человека.

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