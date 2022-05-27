Женева, Швейцария, , 20:54 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 534 877 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1720 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже525 467 084 носителя вируса, подтверждён 6 285 171 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 527 048 выявленных инфицированных и 1800 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.