Кострома, , 21:55 — REGNUM 25 мая 2022 года в Костромском государственном университете состоялись выборы ректора, завершившиеся победой прежнего руководителя — Александра Наумова. Основную конкуренцию ему составлял заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин, построивший предвыборную кампанию на критике прежней стратегии. Также в процессе участвовал проректор по научной работе Владислав Груздев.

Александр Наумов слушает выступление Олега Щекочихина Наталья Диева © ИА REGNUM

Кандидаты Наталья Диева © ИА REGNUM

За несколько недель до выборной конференции в социальных сетях начали появляться анонимные посты, где содержалась критика ректора, а горожанам предлагалось оценить причины «упадка» вуза. Впоследствии противостояние вышло на новый уровень — почти одновременно на разговор руководство университета пригласила Торгово-промышленная палата, региональное отделение общественной организации «Деловая Россия», Общественная палата Костромы, городская и областная думы, Союз лесопромышленников области. На каждой из встреч повторялись схожие тезисы — Наумова обвиняли в снижении численности студентов на 15%, не подготовке кадров по востребованным для местной экономики специальностям.

Руководство КГУ никак не комментировало происходящее до дня «Х», не желая делать рекламу оппонентам. Собравшееся напряжение разрядилось на выборной конференции, которая стала местом для дискуссий и публичного предъявления претензий.

Речь Николая Рассадина Наталья Диева © ИА REGNUM

На мероприятии присутствовал Николай Рассадин, 25 лет руководивший университетом имени Некрасова. Он пожелал вузу сохранить коллектив и субъектность несмотря на «очередное землетрясение».

«Университет не может существовать без тесного взаимодействия со средой — с населением, органами власти. К сожалению, под словом «взаимодействие» сейчас понимается что угодно — командование, просьбы, и даже индифферентное отношение. Между тем сотрудничество — это не только получать, но и отдавать. Второе о чём хочу сказать — кадры. Мы конечно нарастили мышцы, у нас есть доктора наук, профессора, но мы не должны забывать о том, что каждый человек, способный работать, нам очень дорог. Важно сохранить коллектив. И третье — в любом взаимодействии мы должны быть субъектами, держаться за свою самостоятельность, отстаивать права, иначе съедят».

Одной из основных трудностей вуза на текущий момент остаётся внутреннее противостояние. КГУ был образован в 2016 году путём слияния технического и гуманитарного университетов — КГТУ (Технолога) и университета имени Некрасова. Объединённый вуз возглавил Александр Наумов, коллектив Технолога почувствовал себя поглощённым. Об этом сказал Александр Мозохин — доцент кафедры защиты информации.

«Объединение произошло только физическое, духовное — нет. А нам сейчас нужно именно это. Поэтому в качестве ректора нужен компромиссный вариант — такой, как Олег Щекочихин. Он получил высшее образование в университете имени Некрасова, аспирантуру закончил в технологе, а руководить кафедрой начал уже в объединённом вузе. Александр Рудольфович возглавил университет в непростой период и справился со своей задачей. Он должен войти в историю как первый ректор, но дальше нужны перемены»

Выступлени Олега Щекочихина Наталья Диева © ИА REGNUM

Эту мысль в выступлениях развивал и сам Щекочихин:

«Как действующий ректор будет решать проблемы вуза после недавних встреч с авторитетными объединениями работодателей, депутатов, где он не получил поддержки? Представьте положение учредителя! В такой ситуации логично будет назначить ректора «варяга», или вовсе сделать нас филиалом какого-нибудь другого, более успешного университета из соседнего региона. Мы этого хотим?»

Комментатор упомянул о недоработках оппонента. Он указал, что с 2016 по 2021 годы с 82% до 73% сократилось число поступивших в вуз абитуриентов, которые остались в Костроме. Потери по приёму на инженерно-технических специальностях за этот период составили почти 100 студентов, снизившись с 232 до 135 человек. Щекочихин упомянул, что при сокращении числа преподавателей и студентов с 11% до 19% (153 человека) выросло количество управленческого персонала.

Решение проблемы он видит по внедрении «прозрачной системы определения результативности» структурных подразделений, сокращении проректоров с 6 до 3, предоставлении права директорам институтов распоряжаться деньгами, развитии детского допобразования. Кандидат предлагал готовить военных психологов и заместителей руководителей командиров по воспитательной работе в военно-учебном центре КГУ, чтобы сохранить за вузом статус «известного психологической школой лидерства в России» университета.

Александр Наумов Наталья Диева © ИА REGNUM

Защищаясь, Александр Наумов отметил, что развитие вуза не может измеряться формальными показателями и обвинил авторов кампании противостояния (которых, впрочем, не назвал) в низости и распространении «нравственного ковида»:

«Развитие университета не меряется только формальными показателями — значительно важнее ясность цели и поступательность движения. Выборы ректора — это конкуренция, но конкуренция идей, достижений, репутаций. Текущая компания была связана с чёрным пиаром. Нам пытались навязать иные правила коммуникации — введение в заблуждение, манипуляцию общественным мнением. Я бы назвал это нравственным ковидом — инфекцией, которая хотела заразить нас ложью и лицемерием. Но это не удалось, и я благодарен коллективу, чей нравственный иммунитет выстоял».

В ответной речи были использованы цифры. Комментатор акцентировал внимание на том, что во всей стране снижается спрос на высшее образование, и в этих условиях вуз:

— повысил квалификацию 5 тысяч человек из 70 субъектов России, две трети из которых — жители Костромской области

— удвоил зарплаты преподавателей, средний размер жалованья в университете превысил 60 тысяч рублей

— стал выполнять все показатели, определённые ежегодным мониторингом Минобрнауки

— возродил выпуск специалистов по работе с детскими движениями, что необходимо для поддержания традиционных ценностей в обществе

— в 3,5 раза нарастил количество бюджетных мест по педагогическим направлениям, в 1,8 раза — по IT-направлениям.

В будущем Наумов пообещал расширить практику заключения долгосрочных трудовых договоров с преподавателями (сейчас действуют одногодичные), построить ещё один дом для сотрудников, развивать вуз как Центр текстильных технологий с тем, чтобы начать разрабатывать «уникальное оборудование» и композиционные материалы.

Обсуждение Наталья Диева © ИА REGNUM

Обострение борьбы произошло во время части выступлений и вопросов. Пресс-секретарь университета Марина Чечушкина спросила Щекочихина, как он собирается восстанавливать имидж университета после «чёрной кампании» в социальных сетях. Олег Владимирович не признал претензий, но, судя по хохоту и аплодисментам, не убедил зал. Прозвучали претензии к недостаточному управленческому опыту кандидата, который до этого руководил двумя сотрудниками в благотворительном фонде и собственной IT — кампанией.

В ответ депутат думы города Костромы Александр Беленицин рассказал о разговоре, в ходе которого «один из руководителей КГСХ (второй вуз региона — ИА REGNUM)» сообщил, что «был бы рад, если бы дела в КГУ шли так же, как сейчас», поскольку «тогда вузу достанутся кадры и студенты» конкурента. Депутат Александр Лаговский назвал ректора руководителем, который не решает, а только перекладывает ответственность за проблемы на других, охарактеризовав программу Щекочихина как «реальную».

Голосование Наталья Диева © ИА REGNUM

Затрагивались и более практические темы, например сокращение численности проректоров. Щекочихин повторил, что намерен снизить их число вдвое, Наумов сказал, что их будет «меньше», но не уточнил, насколько. Иногда вопросы превращались в просьбы: студенты юридического института Новицкого попросили о бюджетных местах, преподаватели настаивали на ремонте Б корпуса учреждения, в котором создались «неадекватные условия для работы и учёбы». Заведующая кафедрой теоретической и прикладной экономики института управления Ольга Шумакова потребовала возрождения учебно-методического центра по повышению квалификации профессиональных бухгалтеров. Александр Наумов, которому было адресовано требование, пожурил преподавателя за вынесение проблемы на публичное обсуждение, но обещал рассмотреть тему.

Завершилась серия вопросом о представлении кандидатов об образе «успешного ректора». В понимании Владислава Груздева это «хороший лоббист, внимательный и честный», в представлении Олега Щекочихина — человек, «имеющий авторитет внутри университета и умеющий выстраивать коммуникации». Александр Наумов сделал акцент на общих победах и команде единомышленников.

Описав круг, обсуждение вернулось на исходные позиции. Преподаватели высказались о наболевшем. Директор института гуманитарных наук и социальных технологий Ольга Панкратова спросила власть, почему «внимание к проблемам вуза и неудобные вопросы появились только сейчас»? Её поддержала глава института культуры и искусств Надежда Домахина, «оскорбленная неудовлетворительной оценкой, которую депутаты дали работе КГУ» за последние 5 лет.

Владимир Ершов Наталья Диева © ИА REGNUM

Первый проректор Владимир Ершов отметил, что авторам протестной кампании стоит осознать, что их слушают люди с «отлично развитым критическим мышлением», которые способны понять, когда речь идёт о «навязывании». Одним из последних выступавших был заведующий кафедрой философии Института гуманитарных наук и социальных технологий Алексей Зябликов. Он попросил присутствующих прекратить прения и сконцентрироваться на главном:

«Нам (коллективам обоих объединённых университетов — ИА REGNUM) пора отказаться от исторических претензий друг к другу. У нас есть более важное дело — отвечать за умы, сердца и души молодых людей, нашего будущего. Давайте займёмся этим».

Урна для голосования Наталья Диева © ИА REGNUM

Выборная кампания завершилась, но остаются вопросы. Чем и кому неугоден нынешний ректор КГУ? Утвердят ли его в министерстве? Удастся ли коллективу объединённого вуза достичь «духовного единства» и продолжить диалог с властями? Как конфликт скажется на репутации университета, его студентах, преподавателях и приёмной кампании 2022 года?

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