Ректору ещё предстоит устоять — репортаж о выборах в костромском вузе
Кострома, 27 мая, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 25 мая 2022 года в Костромском государственном университете состоялись выборы ректора, завершившиеся победой прежнего руководителя — Александра Наумова. Основную конкуренцию ему составлял заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин, построивший предвыборную кампанию на критике прежней стратегии. Также в процессе участвовал проректор по научной работе Владислав Груздев.
За несколько недель до выборной конференции в социальных сетях начали появляться анонимные посты, где содержалась критика ректора, а горожанам предлагалось оценить причины «упадка» вуза. Впоследствии противостояние вышло на новый уровень — почти одновременно на разговор руководство университета пригласила Торгово-промышленная палата, региональное отделение общественной организации «Деловая Россия», Общественная палата Костромы, городская и областная думы, Союз лесопромышленников области. На каждой из встреч повторялись схожие тезисы — Наумова обвиняли в снижении численности студентов на 15%, не подготовке кадров по востребованным для местной экономики специальностям.
Руководство КГУ никак не комментировало происходящее до дня «Х», не желая делать рекламу оппонентам. Собравшееся напряжение разрядилось на выборной конференции, которая стала местом для дискуссий и публичного предъявления претензий.
На мероприятии присутствовал Николай Рассадин, 25 лет руководивший университетом имени Некрасова. Он пожелал вузу сохранить коллектив и субъектность несмотря на «очередное землетрясение».
Одной из основных трудностей вуза на текущий момент остаётся внутреннее противостояние. КГУ был образован в 2016 году путём слияния технического и гуманитарного университетов — КГТУ (Технолога) и университета имени Некрасова. Объединённый вуз возглавил Александр Наумов, коллектив Технолога почувствовал себя поглощённым. Об этом сказал Александр Мозохин — доцент кафедры защиты информации.
Эту мысль в выступлениях развивал и сам Щекочихин:
Комментатор упомянул о недоработках оппонента. Он указал, что с 2016 по 2021 годы с 82% до 73% сократилось число поступивших в вуз абитуриентов, которые остались в Костроме. Потери по приёму на инженерно-технических специальностях за этот период составили почти 100 студентов, снизившись с 232 до 135 человек. Щекочихин упомянул, что при сокращении числа преподавателей и студентов с 11% до 19% (153 человека) выросло количество управленческого персонала.
Решение проблемы он видит по внедрении «прозрачной системы определения результативности» структурных подразделений, сокращении проректоров с 6 до 3, предоставлении права директорам институтов распоряжаться деньгами, развитии детского допобразования. Кандидат предлагал готовить военных психологов и заместителей руководителей командиров по воспитательной работе в военно-учебном центре КГУ, чтобы сохранить за вузом статус «известного психологической школой лидерства в России» университета.
Защищаясь, Александр Наумов отметил, что развитие вуза не может измеряться формальными показателями и обвинил авторов кампании противостояния (которых, впрочем, не назвал) в низости и распространении «нравственного ковида»:
В ответной речи были использованы цифры. Комментатор акцентировал внимание на том, что во всей стране снижается спрос на высшее образование, и в этих условиях вуз:
— повысил квалификацию 5 тысяч человек из 70 субъектов России, две трети из которых — жители Костромской области
— удвоил зарплаты преподавателей, средний размер жалованья в университете превысил 60 тысяч рублей
— стал выполнять все показатели, определённые ежегодным мониторингом Минобрнауки
— возродил выпуск специалистов по работе с детскими движениями, что необходимо для поддержания традиционных ценностей в обществе
— в 3,5 раза нарастил количество бюджетных мест по педагогическим направлениям, в 1,8 раза — по IT-направлениям.
В будущем Наумов пообещал расширить практику заключения долгосрочных трудовых договоров с преподавателями (сейчас действуют одногодичные), построить ещё один дом для сотрудников, развивать вуз как Центр текстильных технологий с тем, чтобы начать разрабатывать «уникальное оборудование» и композиционные материалы.
Обострение борьбы произошло во время части выступлений и вопросов. Пресс-секретарь университета Марина Чечушкина спросила Щекочихина, как он собирается восстанавливать имидж университета после «чёрной кампании» в социальных сетях. Олег Владимирович не признал претензий, но, судя по хохоту и аплодисментам, не убедил зал. Прозвучали претензии к недостаточному управленческому опыту кандидата, который до этого руководил двумя сотрудниками в благотворительном фонде и собственной IT — кампанией.
В ответ депутат думы города Костромы Александр Беленицин рассказал о разговоре, в ходе которого «один из руководителей КГСХ (второй вуз региона — ИА REGNUM)» сообщил, что «был бы рад, если бы дела в КГУ шли так же, как сейчас», поскольку «тогда вузу достанутся кадры и студенты» конкурента. Депутат Александр Лаговский назвал ректора руководителем, который не решает, а только перекладывает ответственность за проблемы на других, охарактеризовав программу Щекочихина как «реальную».
Затрагивались и более практические темы, например сокращение численности проректоров. Щекочихин повторил, что намерен снизить их число вдвое, Наумов сказал, что их будет «меньше», но не уточнил, насколько. Иногда вопросы превращались в просьбы: студенты юридического института Новицкого попросили о бюджетных местах, преподаватели настаивали на ремонте Б корпуса учреждения, в котором создались «неадекватные условия для работы и учёбы». Заведующая кафедрой теоретической и прикладной экономики института управления Ольга Шумакова потребовала возрождения учебно-методического центра по повышению квалификации профессиональных бухгалтеров. Александр Наумов, которому было адресовано требование, пожурил преподавателя за вынесение проблемы на публичное обсуждение, но обещал рассмотреть тему.
Завершилась серия вопросом о представлении кандидатов об образе «успешного ректора». В понимании Владислава Груздева это «хороший лоббист, внимательный и честный», в представлении Олега Щекочихина — человек, «имеющий авторитет внутри университета и умеющий выстраивать коммуникации». Александр Наумов сделал акцент на общих победах и команде единомышленников.
Описав круг, обсуждение вернулось на исходные позиции. Преподаватели высказались о наболевшем. Директор института гуманитарных наук и социальных технологий Ольга Панкратова спросила власть, почему «внимание к проблемам вуза и неудобные вопросы появились только сейчас»? Её поддержала глава института культуры и искусств Надежда Домахина, «оскорбленная неудовлетворительной оценкой, которую депутаты дали работе КГУ» за последние 5 лет.
Первый проректор Владимир Ершов отметил, что авторам протестной кампании стоит осознать, что их слушают люди с «отлично развитым критическим мышлением», которые способны понять, когда речь идёт о «навязывании». Одним из последних выступавших был заведующий кафедрой философии Института гуманитарных наук и социальных технологий Алексей Зябликов. Он попросил присутствующих прекратить прения и сконцентрироваться на главном:
Выборная кампания завершилась, но остаются вопросы. Чем и кому неугоден нынешний ректор КГУ? Утвердят ли его в министерстве? Удастся ли коллективу объединённого вуза достичь «духовного единства» и продолжить диалог с властями? Как конфликт скажется на репутации университета, его студентах, преподавателях и приёмной кампании 2022 года?
Справка: В Костромском государственном университете работают более 1000 сотрудников и обучаются порядка 7 тысяч студентов из 38 субъектов России и 12 зарубежных стран, половина из которых — «очники».