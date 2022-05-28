Москва, 28 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) 29 мая 2022 года проведёт конференцию на тему «Нацизм и дети». Об этом 28 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе общероссийской организации.

ИА REGNUM Родительское Всероссийское Сопротивление

«После начала специальной военной операции по денацификации Украины, которую с 24 февраля 2022 года Россия ведет для защиты Донбасса, мы перешли к открытому противостоянию с новым нацизмом. Но что в наше время происходит с детьми? Как нацистская идеология повлияла на украинских детей? В украинских детях много лет воспитывают ненависть к России и всему русскому. А как воспитывают детей в России? Что они вообще знают о фашизме и его отдельном проявлении — нацизме? Будут ли они готовы выстоять в мире, в котором развернется нацизм, сейчас еще только поднимающий голову?», — на эти и другие вопросы попытаются ответить участники мероприятия.

В рамках конференции будут также обсуждаться темы образования и воспитания российских детей, спикеры предложат поразмыслить о таких проблемах и угрозах, как цифровизация образования, культ потребительства, развращающая массовая культура и т.д., которые могут стать препятствием для формирования у детей черт характера, необходимых для развития.

«Российские чиновники сейчас уже постоянно говорят о необходимости вернуть школам воспитательную функцию. Однако, важно понимать, кто будет воспитывать детей, а не только как это будет делаться», — отмечают организаторы, обращая внимание, что сегодня российских учителей обучают по методикам Запада, который не только фактически объявил войну России во многих сферах, но и стал открыто поддерживать нацистов на Украине, а также делить людей на сорта, тем самым выразив приверженность фашистским принципам.

В РВС также обращают внимание, что при этом одной из проблем сегодняшнего российского образования становится сегрегация, поскольку в него пытаются включить так называемые «индивидуальные траектории» — подход, в рамках которого детей с раннего возраста разделяют на те же сорта, т.е. на тех, кому предоставят возможность получить полноценное образование, и тех, кто её будет лишён.

«Сегрегация — это ведь тоже проявление фашизма», — подчеркивают организаторы конференции, отмечая, что одной из её ключевых тем станет тема принципов и методов воспитания детей. В последнем блоке мероприятия участники попытаются найти ответы на вопросы о том, что сегодня можно противопоставить идеологии нацизма, дегуманизации и развращения детей, как привить им мужественность и способность бороться, но при этом также любовь к людям и высшие гуманистические идеалы.

Для справки: конференция «Нацизм и дети» пройдёт 29 мая 2022 года с 15:00 до 18:00 в здании Международного Общественного Фонда «Экспериментальный творческий центр» (ЭТЦ), расположенном по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 22.