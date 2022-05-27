Екатеринбург, 27 мая, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пятеро граждан стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

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Задержанными оказались лица 1982–1994 года рождения. Двое из них являются действующими полицейскими, а ещё трое — бывшими. Им уже предъявили обвинение. Решается вопрос об их аресте.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что нечистых на руку граждан изобличили сотрудники ФСБ в тесном взаимодействии с сыщиками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Трое граждан ранее были уволены из системы МВД. Ещё по двоим проводится служебная проверка. Если факт их преступной деятельности подтвердится, то уволят и их.

Также наказание ждёт непосредственных руководителей этих граждан. Им предстоит ответить за упущения в профилактике коррупции среди подчинённого им личного состава.