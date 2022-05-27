Чебоксары, , 20:32 — REGNUM Чебоксарский завод силовых агрегатов начал выпуск грузовиков для бездорожья под брендом «Силант». Первый вездеход отправится в Казахстан для работы в карьере. Машина разработана по заказу горнодобывающей компании для обеспечения мер по пылеподавлению внутрикарьерных дорог и снижению воздействия пыли руды на элементы грузовых автомобилей, а также на распределения вредных веществ за пределы разработки. Аналогов данного транспортного средства в РФ не производится, и оно успешно заместит импортные машины на рынке, что в условиях санкций имеет значение, считают в компании.«Это простой, надёжный, многофункциональный полноприводный вездеход 4×4, грузоподъёмностью 3 т. В машине установлено специальное поливочное оборудование: водяной насос высокого давления, раскладная рейка шириной 6м, комплект форсунок с подобранными характеристиками для обеспечения требуемого расхода и напора жидкости. Емкость, объемом 2 м3 позволяет оперативно произвести обработку территории площадью до 6 500 кв. метров», — отмечается на сайте компании. Вездеходы «Силант» разработаны с расширенной функциональностью. Грузоподъёмность машин варьируется от 3 до 8 тонн. Вездеходы могут быть использованы как коммунально-уборочная машина, автомобиль для доставки оперативных бригад, пожарный лесопатрульный комплекс, бурильно-крановая машина, аварийная машина, торгово-коммерческий автомобиль, многофункциональный автомобиль для строителей и дорожников, многоцелевой автомобиль для специальных нужд, вспомогательный автомобиль для РЖД. В сельскохозяйственной отрасли один такой вездеход способен заменить фургон, самосвал и легкий трактор. На сегодняшний день грузовик успешно прошёл все государственные технические испытания в самых суровых климатических условиях.

Вездеход / М. Ильин; рис. и обложка М. Разулевича.- Москва : Гос. изд-во, 1930.- 40 с © Национальная Электронная Детская Библиотека

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