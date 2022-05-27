Киев, 27 мая 2022, 20:37 — REGNUM О своей независимости объявила 27 мая Украинская православная церковь. Соответствующее постановление обнародовал Собор УПЦ.
Для объявления УПЦ независимой собор 27 мая «принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви». Эти поправки свидетельствуют «о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».
Отмечается, что решение принято на фоне происходящих политических событий. Так, собор объявил, что не разделяет позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросу спецоперации ВС РФ на Украине.
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