Киев, 27 мая, 2022, 20:37 — ИА Регнум. О своей независимости объявила 27 мая Украинская православная церковь. Соответствующее постановление обнародовал Собор УПЦ.

Украинская православная церковь Заседание Священного синода Украинской православной церкви

Для объявления УПЦ независимой собор 27 мая «принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви». Эти поправки свидетельствуют «о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».

Отмечается, что решение принято на фоне происходящих политических событий. Так, собор объявил, что не разделяет позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросу спецоперации ВС РФ на Украине.