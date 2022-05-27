Шадринск, Курганская область, 27 мая 2022, 20:27 — REGNUM В Шадринске (Курганская область) открылась Аллея памяти шадринцев, погибших при выполнении служебного долга в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Монумент появился на участке центральной аллеи между улицами Комсомольской и Карла Либкнехта. На нём выгравированы имена Станислава Зайкова, Виктора Тюрина, Алексея Павлова, Ярослава Симакова.
Присутствовавший на церемония открытия губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил родителей погибших в ходе спецоперации воинов за достойное воспитание своих сыновей — настоящих защитников Отчизны.