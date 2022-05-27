Вильнюс, 27 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Литовский журналист, телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас выступил с инициативой собрать средства на покупку одного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ministry of Defence of Ukraine Bayraktar TB2

Предложение было поддержано антироссийски настроенной частью общества, и сбор средств начался. Как утверждает сам Тапинас, за два дня удалось собрать половину требуемой суммы — около 2,5 млн долларов. Самый большой взнос составил 20 тысяч долларов. Особо отмечается, что было получено пожертвование от пациентов дома престарелых.

Как заявил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, армия приветствует эту идею, и намерена способствовать приобретению беспилотника.

«Конечно, одному Тапинасу это сложно сделать… Насколько мне известно, министр обороны склонен реализовать этот проект вместе с господином Тапинасом. Вероятно, и армия здесь примет определенное участие», передаёт его слова издание «Дельфи» .

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 производятся в Турции с использованием иностранных комплектующих, но из-за сложных отношений турецкого государства со своими партнёрами, постепенно производится локализация производства.

БПЛА Bayraktar TB2 получили известность после успешного применения в конфликте Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году. По мнению экспертов, от аналогов других производителей они выгодно отличаются только ценой. Стоимость одного БПЛА данного типа составляет от 2,5 до 5 млн долларов в зависимости от комплектации и условий контракта.