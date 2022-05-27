Чебоксары, 27 мая, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Российские власти планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Новочебоксарск». Документ подготовлен Минэкономразвития России по поручению правительства на основании заявки Чувашской Республики и размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Как отмечают в минэкономразвития республики, на территории ОЭЗ планируется установить специальный налоговый режим. Резидентов освободят от уплаты налогов на имущество и на транспорт сроком на 10 лет, земельного налога — на 5 лет, налога на прибыль на период до 49 лет. Земельные участки на территории ОЭЗ возможно будет взять в аренду без торгов.

Реализация проектов позволит создать новые высокооплачиваемые рабочие места, снизить показатель маятниковой миграции, привлечь дополнительные инвестиции.

На территории ОЭЗ «Новочебоксарск» в Чувашии планируется создать более тысячи рабочих мест. Получены подтверждения от пяти потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ порядка 13 млрд рублей за 3 года.

На площадке ОЭЗ запланировано строительство мясокомбината, создание предприятий по выпуску древесноволокнистых плит, муки из зерновых культур, макаронных, хлебобулочных, кондитерских изделий, а также гипохлорита кальция на площадке ПАО «Химпром». Якорный инвестиционный проект — производства биоразлагаемого пластика полилактида. Мировой спрос на эту продукцию превышает предложение.