Москва, 27 мая, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Большое количество привлеченных к расследованию дела экс-президента Игоря Додона прокуроров говорит об отсутствии реальной доказательной базы. Об этом 27 мая ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Это во многом характеризует подход Кишинева. Казалось бы, чтобы эффективно отработать дело, назначается один толковый прокурор, который формирует команду из экспертов, оперативных работников, дознавателей и др. А чтобы дело развалить, но впечатлить общественность, как раз нужно 53 прокурора…», — заявила эксперт.

Учитывая, что доказательная база весьма слабая, подход Кишинева вызывает массу вопросов, полагает Харитонова.

«Один из ключевых вопросов: каким образом правящая верхушка Молдавии, в большинстве своем являющаяся гражданами Румынии, собираются судить бывшего президента Молдавии по обвинению в государственной измене?» — риторически задается вопросом политолог.

Напомним, что для расследования выдвинутых против экс-президента Молдавии обвинений привлечены 53 прокурора.