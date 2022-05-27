Москва, 27 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Российский комик Максим Галкин выступит в Австралии. Об этом он сообщил в истории на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 мая.

Кадр из интервью для Галины Юзефович Максим Галкин

Так, комик собирается выступить 2 сентября 2022 года в Сиднее (Австралия), а 4 сентября 2022 года посетить с шоу Мельбурн (Австралия). К слову, билеты на ближайшие заграничные выступления Галкина, которые пройдут в Израиле в июне 2022 года, были полностью распроданы ещё несколько недель назад.

Напомним, что с начала марта 2022 года Максим Галкин находится вместе с семьёй в Израиле. Там же артист планирует дать первые выступления в июне 2022 года.