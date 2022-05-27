27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Борнасул Хабиб, , 20:29 — REGNUM В условиях жесточайшего санкционного давления, которое оказывает на Россию Запад во главе с США, политическое руководство РФ ищет замену разорванным экономическим связям. Успешными можно назвать прошедшие переговоры России и Ирана. Однако всех проблем в экономических взаимоотношениях Москвы и Терегана они не снимают. О том, какие препятствия остаются на пути дальнейшего развития сотрудничества иранского и российского бизнеса, и путях их преодоления ИА REGNUM рассказал полномочный представитель по Ирану и Ближнему Востоку Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан Борнасул Хабиб Мохаммад.

Борнасул Хабиб Мохаммад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иран способен помочь России преодолеть последствия санкций. Что для этого нужно делать? В первую очередь стоит российским предпринимателям и властям стоит обратить внимание на опыт Ирана. За прожитые под западными санкциями уже десятки лет Иран накопил достаточный опыт противостояния им и обустройства жизни в стране. С одной стороны, страна потеряла возможность пользоваться SWIFT, но с другой стороны, за счет этого научилась развивать внутреннее производство — стала гораздо сильнее.

Много лет Россия была партнёром Ирана, и он не забудет этой помощи.

Уже сейчас на российские прилавки увеличился поток иранских фруктов, и товарооборот нужно наращивать. Бизнесмены готовы это сделать, но сталкиваются с неоправданными трудностями. Основных проблем, тормозящих дальнейшую интеграцию, три — это логистика, проволочки на таможне, непростые взаимоотношения с российскими контрагентами.

Сейчас транспортные потоки идут через транзитные страны. По моему мнению, нужно срочно менять логистические маршруты. Из-за значительных задержек на таможенных постах Азербайджана, Армении и Грузии продукция начинает портиться. Получается, что ещё в дороге иранские бизнесмены начинают нести неоправданные издержки.

Сложная логистика приводит к повышению стоимости товаров, и иранским производителям приходится работать себе в убыток. В свою очередь российские торговые площадки завышают арендные ставки, из-за этого растет стоимость товара, и он не распродается, отчего поставщики вновь терпят убытки.

Борнасул Хабиб Мохаммад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Власти двух стран знают, что нужно предпринять для развития экономических связей. Нужно налаживать прямое сообщение через Каспийское море из порта Энзели в Дагестан или Астрахань. Для этого необходимо создать торговый флот и построить холодильные установки для скоропортящихся грузов в российских портах. У России есть такие корабли, но также заказы на создание торговой флотилии можно будет разместить на российских и иранских судостроительных верфях, что приведет к дополнительному синергетическому эффекту.

Также необходимо развивать туристическое направление. Россия — очень красивая страна, иранцы испытывают неподдельный интерес к ней и крайне охотно будут посещать ее. Интерес проявляют и жители других стран. Нужно перестать их бояться и организовать стабильный и качественный сервис. Я знаю, что договоренности с министерством туризма Ирана есть, нужно лишь отрегулировать отрасль, например в части ценообразования. Турист из Ирана хочет знать, что он получит и за какую сумму, это должен быть аналог пакетных туров, как в Турции.

Сейчас для России остро стоит вопрос импортозамещения, и Иран может предложить России не только фрукты. Рыба, продукция металлопроката, мрамор и другие отделочные материалы, ковры и даже автомобили — это далеко не полный список.

Борнасул Хабиб Мохаммад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наши страны могли бы успешно развивать бартерные сделки. Иран и его соседи Афганистан, Ирак крайне нуждаются в поставках российского зерна. В свою очередь Иран готов стать транспортным хабом и посредником в закупках критически важного оборудования.

И, конечно, для развития сотрудничества и решения возникающих вопросов нужна структура, которая будет в постоянном режиме представлять интересы бизнеса наших стран. С моей точки зрения, в рамках краткосрочных визитов правительственных делегаций невозможно плодотворно решить весь комплекс накопившихся проблем. В России живет и работает много иранских граждан, готовых активно участвовать в диалоге между нашими странами, властям необходимо их задействовать для подготовки решений об экономическом взаимодействии с Ираном.