Курган, 27 мая, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Шадринском районе Курганской области летом 2022 года будет отремонтирован Курганский тракт. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Зауралья Вадим Шумков.

Sevastopol.gov.ru Ремонт дорог

«В прошлом году пообещал жителям Шадринска ремонт Курганского тракта. Это разбитая дорога протяжённостью 5,6 км, которой пользуются очень многие. Глава проинформировал, что торги прошли, 02 июня выход на контракт. Далее работы», — сообщил Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2022 году планируется ремонт и строительство дорог и мостов протяженностью 350 км, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 296 км.