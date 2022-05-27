Уйское, Челябинская область, 27 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Челябинской области 31-летний гражданин осуждён за убийство младенца. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным пресс-службы облпрокуратуры, в июле 2021 года он нанёс девочке руками в голову не менее шести ударов, а в сентябре задушил. После того, как мать ребёнка обнаружила её мёртвой, спрятал труп девочки в подпол дома.

После задержания этот гражданин пытался запутать следствие. Однако в итоге он написал явку с повинной и признал вину.

Суд назначил ему 17 лет 1 месяц заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.