Стокгольм, 27 мая, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Лидер партии «Умеренных» Ульф Кристерссон резко отреагировал на желание «Зеленых» войти в состав следующего правительства Швеции вместе с «Центристами», «Социал-демократами» и «Левыми». Свое недовольство политик выразил у себя на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

В своем посте в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер оппозиции Кристерссон заявил, что попытки «Зеленых» включить в левое правительство «Центристов» еще раз доказывает о губительности курса Анни Лёф и ее партии.

««Центристы» загнали себя в чужой политический угол, что выгодно только «Социал-демократам»», — написал политик.

Кристерссон также отметил, что переговорная позиция «Центристов» при формировании левого правительства будет слабой.