Чебоксары, , 19:49 — REGNUM В Чебоксарах двое молодых людей признаны виновными в разбое. Чебоксарцы в возрасте 17-ти и 18-ти лет признаны виновными в совершении преступления. Приговором суда первому фигуранту назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в воспитательной колонии, а второму — в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщает СУ СКР по Чувашии.

Подростковая жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что около 21 часа 24 ноября 2021 года злоумышленники, которым на момент совершения преступления было по 17 лет, в подъезде дома напали на 15-летних подростков и нанесли им побои. Похитив у одного из избитых беспроводные наушники, потребовали перевести им на банковскую карту 1000 рублей. Опасаясь дальнейшего применения насилия, потерпевшие выполнили требование злоумышленников.

После обращения родителей пострадавших в правоохранительные органы личности злоумышленников были установлены, их причастность к инкриминированному деянию доказана. Следует отметить, что один из подростков ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за грабеж в августе 2021 года.

Приговором суда 17-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в воспитательной колонии, а второму фигуранту — в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.