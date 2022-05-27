Чебоксары, 27 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах двое молодых людей признаны виновными в разбое. Чебоксарцы в возрасте 17-ти и 18-ти лет признаны виновными в совершении преступления. Приговором суда первому фигуранту назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в воспитательной колонии, а второму — в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщает СУ СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Установлено, что около 21 часа 24 ноября 2021 года злоумышленники, которым на момент совершения преступления было по 17 лет, в подъезде дома напали на 15-летних подростков и нанесли им побои. Похитив у одного из избитых беспроводные наушники, потребовали перевести им на банковскую карту 1000 рублей. Опасаясь дальнейшего применения насилия, потерпевшие выполнили требование злоумышленников.

После обращения родителей пострадавших в правоохранительные органы личности злоумышленников были установлены, их причастность к инкриминированному деянию доказана. Следует отметить, что один из подростков ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за грабеж в августе 2021 года.

Приговором суда 17-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в воспитательной колонии, а второму фигуранту — в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.