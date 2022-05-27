Москва, , 20:37 — REGNUM Причина отставки правительства ПМР — изменение регионального расклада сил и необходимость появления новых специалистов. Об этом 27 мая ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Вадим Красносельский Vspmr.org

«В официальных заявлениях ничего о причинах роспуска правительства ПМР не сообщалось. Да и за последнее время не наблюдалось каких-либо важных происшествий, с которыми правительство Мартынова «показательно» не справилось», — заявила эксперт.

По мнению политолога, есть основания полагать, что в связи с усложнением обстановки вокруг Приднестровья и возможным изменением всего регионального расклада сил, назрела необходимость ввести в правительство специалистов, способных решать задачи другого уровня сложности и в весьма специфических условиях.

Напомним, что 26 мая 2022 года президент Приднестровья Вадим Красносельский отправил премьер-министра и правительство ПМР в отставку.