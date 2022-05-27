Эксперт: Причина отставки правительства ПМР — осложнение обстановки
Москва, 27 мая, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Причина отставки правительства ПМР — изменение регионального расклада сил и необходимость появления новых специалистов. Об этом 27 мая ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.
«В официальных заявлениях ничего о причинах роспуска правительства ПМР не сообщалось. Да и за последнее время не наблюдалось каких-либо важных происшествий, с которыми правительство Мартынова «показательно» не справилось», — заявила эксперт.
По мнению политолога, есть основания полагать, что в связи с усложнением обстановки вокруг Приднестровья и возможным изменением всего регионального расклада сил, назрела необходимость ввести в правительство специалистов, способных решать задачи другого уровня сложности и в весьма специфических условиях.
Напомним, что 26 мая 2022 года президент Приднестровья Вадим Красносельский отправил премьер-министра и правительство ПМР в отставку.