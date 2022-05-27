Стокгольм, 27 мая, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибудет в Стокгольм на следующей неделе. 1 июня его примет премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Об этом 27 мая со ссылкой на пресс-релиз правительства сообщил телеканал SVT.

Securityconference.org Антониу Гутерриш

На сайте правительства Швеции отмечается, что Гутерреш и Андерссон обсудят «ситуацию в области политики безопасности в Европе» в связи с ситуацией на Украине и «восстановление экономики после пандемии и зеленый переход».

Визит Гутерреша приурочен к климатическому саммиту «Стокгольм+50», который Швеция организует вместе с Кенией.

Саммит «Стокгольм+50» пройдет в столице в Швеции спустя 50 лет после первой экологической конференции ООН, которая также прошла в Стокгольме. Заявленная цель встречи — попытаться ускорить переход к устойчивости общества.