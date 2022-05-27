Белград, , 20:19 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко имеет право свободно выражать своё мнение, но как лидер оппозиционной партии не уполномочен озвучивать внешнеполитическую позицию Украины. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Сербии, опубликованном 27 мая.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Так дипломатическое представительство Украины прокомментировало заявление Кличко швейцарскому порталу на албанском языке Le Kanton 27, где он утверждает, что «украинцы освободят страну от русских так же, как албанцы освободили Косово от сербов».

Украинские дипломаты добавили, что принципиальная позиция Киева по территориальной целостности и суверенитету Сербии хорошо известна.

При этом посольство оценило отрицательную реакцию некоторых сербских политиков и СМИ на слова Кличко как «антиукраинскую кампанию».

Напомним, что министр внутренних дел Сербии Александр Вулин раскритиковал мэра Киева за его слова. «Если Кличко утверждает, что албанцы были оккупированы, и что потом в ходе вооруженного восстания они освободились от Сербии и сербских оккупантов, тогда и русские в Донбассе также оккупированы и имеют право защищаться от украинских оккупантов», — сказал Вулин.