Стокгольм, 27 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, утверждения о том, что шведские политики представляют интересы Рабочей партии Курдистана, являются серьезными обвинениями, которые не имеют под собой никаких оснований. Об этом она написала у себя в Twitter 27 мая, передает телеканал SVT.

Wto.org Анн Линде

«Информация о том, что шведские политики в демократических органах власти представляют террористическую организацию РПК, не верна. Это серьезные обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований. Насилию, терроризму и экстремизму нет места в нашем демократическом обществе».

Редакция SVT связалась с министерством иностранных дел, чтобы уточнить, на какие сообщения ссылается Линде. В пресс-службе МИД Швеции от дальнейших комментарий отказались.

Ранее радиостанция Sveriges Radio сообщала, что турецкие СМИ обвиняют шведских политиков в связях с террористами.