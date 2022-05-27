Элиста, 27 мая, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Аварийным состоянием здания отделения патологической анатомии и морга судебно-медицинской службы республиканской больницы обеспокоились в министерстве здравоохранения Калмыкии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомстве 27 мая.

телеграм-канал минздрава Калмыкии Аварийное состояние здания морга в Калмыкии

Министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев осмотрел здание, которое на протяжении десяти лет находится в аварийном состоянии, и служебные помещения медучреждения. Объект был введён в эксплуатацию в 1984 году. За 38 лет ремонт здания ни разу не проводился.

По словам главы ведомства, рассматривается возможность временного переезда отделения патологической анатомии и морга в другое здание.