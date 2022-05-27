Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора 27 мая обсудили военную помощь Киеву и предпринимаемые усилия по разрешению глобального кризиса в области продовольственной безопасности, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен Mfa.gov.ua

Как отмечается, в ходе беседы Блинкен подчеркнул, что США совместно с союзниками продолжат поддерживать Украину и «помогать устранять глобальные последствия» российской военной операции.

Напомним, ранее США предупредили украинское руководство о том, что обстрелы российской приграничной территории со стороны Украины грозят эскалацией.

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