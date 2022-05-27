Вена, 27 мая 2022, 19:41 — REGNUM Если Газпром не будет заполнять газохранилище «Хайдах» в городе Зальцбурге (Австрия), то его могут передать другим поставщикам. Об этом сообщил 27 мая журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
(сс) European People's Party

Он провёл пресс-конференцию по итогам телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путины. Президент России сказал в ходе беседы Нехаммеру, что Москва намерена соблюдать контрактные обязательства по поставкам природного газа в Австрию.

Комментируя этот разговор, глава австрийского правительства заявил прессе, что его вновь заверили в полном соблюдении поставок.

«Я указал ему (Путину — прим. ИА REGNUM) на то, что если Газпром не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии».
Карл Нехаммер

Добавим, что «Хайдах» — крупнейшее хранилище природного газа Австрии и второе по величине в Европе — может вместить 2,8 млрд кубометров. Сейчас оно не заполнено. Австрийские власти уже делали подобное заявление Москве.

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