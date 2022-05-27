Канцлер Австрии заявил, что Газпром может потерять хранилище «Хайдах»
Вена, 27 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Если Газпром не будет заполнять газохранилище «Хайдах» в городе Зальцбурге (Австрия), то его могут передать другим поставщикам. Об этом сообщил 27 мая журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Он провёл пресс-конференцию по итогам телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путины. Президент России сказал в ходе беседы Нехаммеру, что Москва намерена соблюдать контрактные обязательства по поставкам природного газа в Австрию.
Комментируя этот разговор, глава австрийского правительства заявил прессе, что его вновь заверили в полном соблюдении поставок.
Добавим, что «Хайдах» — крупнейшее хранилище природного газа Австрии и второе по величине в Европе — может вместить 2,8 млрд кубометров. Сейчас оно не заполнено. Австрийские власти уже делали подобное заявление Москве.