Вена, 27 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Если Газпром не будет заполнять газохранилище «Хайдах» в городе Зальцбурге (Австрия), то его могут передать другим поставщикам. Об этом сообщил 27 мая журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.

(сс) European People's Party Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Он провёл пресс-конференцию по итогам телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путины. Президент России сказал в ходе беседы Нехаммеру, что Москва намерена соблюдать контрактные обязательства по поставкам природного газа в Австрию.

Комментируя этот разговор, глава австрийского правительства заявил прессе, что его вновь заверили в полном соблюдении поставок.

ИА REGNUM) на то, что если Газпром не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии». Карл Нехаммер «Я указал ему (Путину — прим.) на то, что если Газпром не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии».

Добавим, что «Хайдах» — крупнейшее хранилище природного газа Австрии и второе по величине в Европе — может вместить 2,8 млрд кубометров. Сейчас оно не заполнено. Австрийские власти уже делали подобное заявление Москве.