Чебоксары, , 19:31 — REGNUM Среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах всю неделю была ниже отметки плюс 8 градусов, что вынудило снова включить отопление в детсадах и школах. Однако холодная погода с дождями заканчивается, и с воскресенья, 29 мая, потеплеет до +20, сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нынешний май не уникален своей погодой, как это может показаться. Длительные периоды с аномальными значениями температуры на 10−11 градусов ниже климатической нормы были в 2000 и 2002 году. Скорее всего, на погоду так повлияли лунные и солнечные циклы, которые равны примерно 19 и 22 годам. Кстати, в обоих случаях погода затем сменила гнев на милость, и после холодного мая июнь уже примерно соответствовал климату.

На сегодняшний день отрицательная аномалия последнего месяца весны достигла значения 4,7 градуса. В ближайшие дни погода попытается немного компенсировать это, но май 2022 года в Чувашии всё равно войдёт в историю как холодный и довольно влажный. Без учёта сегодняшних дождей, сумма выпавших в этом месяце осадков составляет уже 94%.

Погоду в субботу, 28 мая, будет определять последний волновой циклон, связанный с влиянием высотной ложбины, которая установилась над севером Европейской территории России. Однако осадки будут кратковременные, местами возможна гроза. Столбики термометров повысятся до отметок 15−17 градусов. При этом ещё будет довольно ветрено, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Ветер не успокоится и в воскресенье. Но в этот день большая часть республики очистится от облаков. Дожди возможны лишь местами и несущественные.

Значительно улучшение погоды ожидается с понедельника, когда ветер, наконец, стихнет, а на небе будет ярко светить солнце. Всю следующую неделю в дневные часы ожидается чуть выше 20 градусов, преимущественно без осадков. 1−2 июня в южных районах Чувашии — до плюс 25. В эти же дни местами пройдут короткие дожди. По предварительным прогнозам, в первые выходные календарного лета будет сухо и тепло.