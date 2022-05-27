Вашингтон, , 19:40 — REGNUM США не намерены принимать участие в боевых действиях на территории Украины ни в воздухе, на на море, заявил 27 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, могут ли Соединённые Штаты приметить военные силы для обеспечения экспорта зерна из Одессы.

«Президент ранее уже сказал, что мы не будет отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти касается и неба над Украиной, и потенциального морского конфликта с Россией», — сказал пресс-секретарь.