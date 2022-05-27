Москва, , 19:44 — REGNUM Руководитель Русского дома (отделения Россотрудничества) в Дании заморозила работу учреждения и разрушила связи с симпатизантами России. Об этом 27 мая сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

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«Из заслуживающих доверия источников мне стало известно об очень странном поведении Дианы Магад, возглавляющей Русский дом в Копенгагене», — заявил политолог.

По словам эксперта, Диана Магад под различными предлогами препятствовала проведению мероприятий и полностью разрушила связи с симпатизантами России в Дании. В настоящий момент деятельность Русского дома практически замерла, мероприятия не проводятся, прекращена работа курсов русского языка, ряд сотрудников уволен, на фасаде Русского дома даже не размещён флаг России.

«Кроме того, у Дианы Магад наблюдаются очень странные связи в соцсетях. Среди русских, украинцев и датчан у нее в друзьях сплошняком сторонники Украины с желто-голубыми тряпками на аватарах. Соцсети — дело личное, но не для чиновника на таком посту, не для публичного лица», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее странным проукраинским поведением и риторикой отметилась заместитель руководителя «Россотрудничества» Наталья Поклонская.