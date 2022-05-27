Москва, 27 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Руководитель Русского дома (отделения Россотрудничества) в Дании заморозила работу учреждения и разрушила связи с симпатизантами России. Об этом 27 мая сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политологБогдан Безпалько.

ИА REGNUM Россотрудничество

«Из заслуживающих доверия источников мне стало известно об очень странном поведенииДианы Магад, возглавляющей Русский дом в Копенгагене», — заявил политолог.

По словам эксперта, Диана Магад под различными предлогами препятствовала проведению мероприятий и полностью разрушила связи с симпатизантами России в Дании. В настоящий момент деятельность Русского дома практически замерла, мероприятия не проводятся, прекращена работа курсов русского языка, ряд сотрудников уволен, на фасаде Русского дома даже не размещён флаг России.

«Кроме того, уДианы Магад наблюдаются очень странные связи в соцсетях. Среди русских, украинцев и датчан у нее в друзьях сплошняком сторонники Украины с желто-голубыми тряпками на аватарах. Соцсети — дело личное, но не для чиновника на таком посту, не для публичного лица», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее странным проукраинским поведением и риторикой отметилась заместитель руководителя «Россотрудничества» Наталья Поклонская.