Москва, , 19:57 — REGNUM Известная певица Виктория Цыганова рассказала о конкуренции на российском телевидении. Об этом сообщил портал «Актуальные новости» 27 мая.

Виктория Цыганова Кадр из интервью на телевидении

По словам исполнительницы, она была бы рада выступить на патриотическом концерте в телеэфире, однако сделать этого не позволяют «засланные казачки», которые не хотят терять внимание общественности. Также Цыганова добавила, что считает себя патриоткой, готовой ради родной страны выступать бесплатно.

Ранее комик Дмитрий Романов раскритиковал Владимира Машкова и Дмитрия Певцова за участие в патриотических концертах. По мнению артиста, российские знаменитости, участвующие в подобных мероприятиях, склонны к лицемерию.

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