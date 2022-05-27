Берн, 27 мая, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Двое альпинистов погибли и ещё двое получили серьёзные травмы в швейцарских Альпах, сообщает 27 мая местная полиция.

Горы

Трагедия произошла в горном массиве Гран-Комбен из-за обрушения ледяной гряды на высоте 3400 метров.

«Обрушение ледяной гряды произошло на Гран-Комбен в общине Валь-де-Бань», — сообщает местная полиция.

В группе альпинистов было 17 человек

«Два человека погибли на месте: 40-летняя француженка и 65-летний испанец. Девять человек доставлены на вертолетах в медицинские учреждения города Сьон и госпиталь кантона Во. Двое из них получили тяжёлые травмы», — указано в сообщении.

Причины трагедии выясняет прокуратура округа.