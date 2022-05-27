Нягань, Югра, 27 мая, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы территориального отдела управления Роспотребнадзора за взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

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По данным следствия заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Нягани и Октябрьском районе в 2015 году, под угрозой организации проверки и привлечения к ответственности за нарушения санитарных требований, получила от предпринимателя взятку в виде оплаты путевки в детский оздоровительный лагерь стоимостью 37 тысяч рублей.

А в период с апреля 2019 года по август 2021 года обвиняемая получила от владельца кафе взятку в 40 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности. По уголовному делу о получении взяток проводится комплекс следственных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке полицейский попался на взятке судебному приставу.