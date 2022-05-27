Элиста, , 19:22 — REGNUM В Калмыкии из-за угрозы возникновения природных пожаров объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жара LuidmilaKot

Согласно прогнозу синоптиков, с 28 мая по 2 июня в связи с повышением температуры воздуха в дневные часы до +31-36 градусов, усилением ветра до 20 метров в секунду и отсутствием осадков высок риск возникновения ландшафтных пожаров. Установившаяся погода может способствовать быстрому распространению огня и увеличению площадей, охваченных пожарами.

Жителей Калмыкии призвали строго соблюдать все меры пожарной безопасности.