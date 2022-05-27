27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили предложение российского президента странам, желающим приобрести зерно и удобрения в России, снять свои санкции.

Светлана Рыбина, , 19:52 — REGNUM Решение президента Российской Федерации Владимира Путина предложить помощь странам Запада с поставками зерновых и удобрений при условии снятия с нашей страны политически мотивированных санкций вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения на эту тему 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Оголодали наши партнёры? Ничего, пусть дальше сидят на диете. Им полезно!» — считает Ирина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Российской Федерации прекрасно понимает, что дела у Европы идут не сказать чтобы очень хорошо, и уже скоро её настигнет продовольственный кризис.

«С Украины зерно вывозят, но это не те масштабы, которые позволят преодолеть продовольственный кризис. Индия запретила вывоз пшеницы из-за сильной жары и опасности остаться без хлеба. Азия прекращает продажу всех зерновых и бобовых с Европой и США. Причина та же — засуха. Что-то у старика Байдена и его фашистских прихвостней в Евросоюзе пошло не по их плану», — заметил Дмитрий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что экспорт зерновых из России стоит осуществлять только в те страны, которые не объявляли нашей стране экономическую войну.

«Как по мне, то России лучше было бы поставлять сельхозпродукцию только в дружественные страны Африки и Латинской Америки и принципиально избегать экспорта недругам на Западе. Просто потому что они проявили себя с очень плохой стороны», — написал Yurii Y.

Иван Гринюк. На поле. 1949

Часть людей полагает, что продовольственный кризис — это дело рук самого Запада, поэтому нет смысла нам опять брать на себя роль спасателей.

«А зачем вообще эти недружественные страны кормить? Разве они свои санкции вводили, не зная, что за такое придётся платить? Так что пусть сидят на диете, а мы подождём-посмотрим», — написал Дима А.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия и под санкциями неплохо себя чувствует, поэтому нет никакой нужды спешить с отменой ограничений.

«Зачем нам снятие их санкций? После того, что Европа и Америка нам сделала, их надо объявить врагами и навсегда оборвать любые контакты. У России есть рынки сбыта, а фашисты пускай сами в своём соку варятся», — призывает Магомед Г.

«Запад пытается искусственно ввести Россию в дефолт, чтобы начать использовать замороженные российские активы в свою пользу. Пиратство чистой воды. Не надо идти им навстречу ни по каким вопросам, они не исправились и своих ошибок признавать не собираются», — поделилась своим мнением Юлия П.

Нашлись и те, кто отмечают, что вскоре все те, кто скалил на Россию зубы, как миленькие прискачут к нашей стране в надежде получить косточку.

Бремен Иоган Георг. Дети- попрошайки. 1862

«В следующем году многие обратятся к России за пшеницей и энергоресурсами! Голод будет продовольственный, и много других трудностей у большого количества стран. Это сейчас многие себя ведут с нами по-хамски, но жизнь рога обломает. Всё равно с миром придут. И слава Богу, если это так!» — пишет Нина В.

Напомним, 26 мая пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги предложил помочь странам Запада с поставками зерновых и удобрений, но только при условии снятия с нашей страны политически мотивированных санкций.