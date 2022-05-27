София, , 19:23 — REGNUM Министерство обороны Болгарии опровергло появившиеся в ряде польских СМИ сообщения о поставке официальной Софией Украине 14 истребителей Су-25. Об этом 27 мая сообщает софийская газета «Дума».

СУ-25 (сс) Fedor Leukhin

По словам главы болгарского оборонного ведомства Драгомира Закова, указанная информация не имеет ничего общего с реальностью.

Драгомир Заков «Наша страна оказывает Киеву исключительно гуманитарную помощь».

Напомним, накануне, 26 мая, базирующееся в Варшаве одно из интернет-агентств опубликовало сообщение о «натовских поставках на Украину партии самолетов Су-25». В данный момент из всех стран Североатлантического альянса такие машины находятся только в авиапарке ВВС Болгарии.

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