Аксайский район, Ростовская область, , 19:16 — REGNUM Донские казаки передали очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. Гуманитарный груз весом около девяти тонн сформирован в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКУ «Казаки Дона» 27 мая.

Донские казаки отправили в Донбасс гуманитарный конвой Kazak-dona.com

Казаки Всевеликого войска Донского совместно с правительством Ростовской области регулярно отправляют гуманитарные конвои для жителей Донбасса, в том числе для казаков-добровольцев, противостоящих украинским вооружённым формированиям. Это продукты питания, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, одежда, медикаменты. Активную помощь в формировании гуманитарного груза оказали первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков, директор ГКУ РО «Казаки Дона» Алексей Силантьев, казаки Аксайского юрта.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине в Донбасс отправлено около 50 тонн гуманитарного груза.

Более 500 донских казаков-волонтёров регулярно осуществляют сбор и доставку гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса, в том числе для тех, кто вынужденно покинул свои дома и прибыл в Россию.