София, 27 мая, 2022, 19:15 — ИА Регнум. К тушению масштабных лесных пожаров в районе Рильского монастыря на юго-западе Болгарии подключилась техника военно-воздушных сил страны. Об этом 27 мая сообщает софийская газета «24 часа».

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

Согласно официальной информации, егодня с авиабазы ВВС Болгарии в Крумово для проведения спасательных работ на горных склонах Рилы вылетел вертолет Cougar с запасами воды. Экипаж выполнил два захода на посадку и произвел два спуска воды общим объемом восемь тонн.

Предполагается, что в ближайшее время к тушению пожаров будут привлечены дополнительные силы ВВС.

Напомним, 25 мая у Рильского монастыря загорелся горный лесной массив. В результате были эвакуированы сотни жителей близлежащих районов, а также сотрудников указанного музейного комплекса. На данный момент пламенем охвачены более 500 гектаров насаждений.