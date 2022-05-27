Вашингтон, 27 мая 2022, 19:28 — REGNUM Ближайшее десятилетие станет определяющим для ценностей, которыми будет руководствоваться мир в XXI веке, заявил президент США Джо Байден, выступая 27 мая в Военно-морской академии США.

Джо Байден
Джо Байден
U.S. National Archives

«Вызовы, стоящие перед нами, выбор, который нам предстоит сделать, сейчас имеют огромное значение. Всё меняется очень быстро. Следующие 10 лет будут решающими в этом веке. Они определят то, каким будет мир, какими ценностями он будет руководствоваться. Не только в ближайшие годы, но и для будущих поколений. Я не преувеличиваю», — заверил глава Белого дома.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио и Вашингтон не смирятся с попытками изменить сложившийся мировой порядок и статус-кво силовым путём, в какой бы стране мира это не происходило.

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