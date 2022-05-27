Вашингтон, 27 мая, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Ближайшее десятилетие станет определяющим для ценностей, которыми будет руководствоваться мир в XXI веке, заявил президент США Джо Байден, выступая 27 мая в Военно-морской академии США.

U.S. National Archives Джо Байден

«Вызовы, стоящие перед нами, выбор, который нам предстоит сделать, сейчас имеют огромное значение. Всё меняется очень быстро. Следующие 10 лет будут решающими в этом веке. Они определят то, каким будет мир, какими ценностями он будет руководствоваться. Не только в ближайшие годы, но и для будущих поколений. Я не преувеличиваю», — заверил глава Белого дома.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио и Вашингтон не смирятся с попытками изменить сложившийся мировой порядок и статус-кво силовым путём, в какой бы стране мира это не происходило.