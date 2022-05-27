Москва, , 19:09 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) в 2017 году указывала на намерение США использовать украинскую территорию и лабораторные мощности для создания нового биологического оружия.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом свидетельствует документ СБУ, опубликованный 27 мая Министерством обороны России.

Документ является докладной запиской заместителя начальника Управления СБУ в Херсонской области полковника Лемешова начальнику штаба — заместителю главы антитеррористического центра СБУ полковнику Кузнецову и начальнику аналитического управления ГИАС СБУ полковнику Шанайде. Докладная записка датирована 28 февраля 2017 года.

По мнению автора доклада, США нацеливались на создание биологического оружия избирательного действия.

«Настойчивые устремления Соединенных Штатов к возобновлению проекта свидетельствуют о намерениях установить контроль над всеми отечественными исследованиями патогенов особо опасных инфекционных заболеваний, которые возможно использовать для создания или модернизации новых типов биологического оружия селективного типа действия», — указано в документе.

«При этом не исключается, что в условиях, гарантированных новой программой широких прав и полномочий, иностранная сторона сможет проводить на территории Украины изучение собственных тестовых систем, что будет создавать потенциальную угрозу эпидемиологической и эпизоотической ситуации как в отдельных регионах, так и в государстве в целом», — подчёркивал в 2017 году замначальника Управления СБУ в Херсонской области.

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